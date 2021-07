"The Clouds Munich" und "Lucy Grave" spielen am Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr beim Open-Air-Konzert auf dem Bürgerplatz in Oberschleißheim. Besucher dürfen sich an Biertischen niederlassen, Registrierung ist erforderlich. Die Musiker, die bereits in den 60er Jahren aktiv waren, sich dann für 40 Jahre aus den Augen verloren, bevor sie wieder starteten, bieten Lieder aus ihrer Zeit.