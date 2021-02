Der katholische Pfarrverband Oberschleißheim und der Wirt der Neuen Bürgerstuben haben ein Spendenprojekt für die Opfer des Erdbebens in Kroatien Ende des vergangenen Jahres initiiert. Gastwirt Marino Visintin gab am Silvestertag fünf Euro von jedem Essen, das er verkaufte, für die Hilfsaktion. Pfarrer Ulrich Kampe stellte die Kollekte der Gottesdienste am ersten Januarwochenende zur Verfügung. So konnten mittlerweile 10 000 Euro an Erdbebenopfer im kroatischen Glina fließen, wo viele Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen beschädigt oder zerstört worden sind. Viele Familien seien sehr dankbar, sagt Pfarrer Ivica Mader aus Glina. Die Aktion läuft weiter unter www.pv-oberschleissheim.de/erdbebenhilfe-kroatien/