88 000 Einsatzstunden leisteten rund 3900 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des BRK-Kreisverbandes München im Vorjahr. Im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen Engagements laden die ehrenamtlichen Mitglieder von Bereitschaften, Bergwacht, Wasserwacht, Jugendrotkreuz und Wohlfahrts- und Sozialarbeit dazu ein, die Freiwilligen und ihre Arbeit kennen zu lernen. 20 Termine stehen dazu im "Engagementkalender" des BRK-Kreisverbandes. Am Freitag, 17. September ist die Bereitschaft Oberhaching als Gastgeber an der Reihe. Interessenten dürfen sich an ihrem Bereitschaftsabend im Rotkreuzhaus,Kybergstraße 24, für zwei Stunden zu ihnen gesellen. Beginn ist um 19.30 Uhr.