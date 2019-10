Clown Pippo und sein Zirkusdirektor verstehen sich auf kleine Späße und Zaubertricks. Am Freitag, 18. Oktober, heißt es: Manege frei für den Puppenzirkus Polonaise im Pfarrsaal St. Bartholomäus, Ödenpullacher Straße 23 in Deisenhofen. Tänzer, Artisten und Tiernummern wechseln sich ab mit Pippos Späßen und Zaubertricks. Schließlich erwartet die Zuschauer ein verblüffendes Ende der Show - und natürlich: eine Polonaise. Die Zirkusvorstellung für Kinder von drei Jahren an zeigt die Puppenspielerin Susy Bergmann in Kooperation mit dem Familienzentrum St. Bartholomäus. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Vorbestellungen unter: info@susybergmann.de.