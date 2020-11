Zu einem virtuellen Spaziergang durch das "königliche München" können Interessenten am Montag, 30. November, aufbrechen. Im Auftrag der VHS Oberhaching wird der Münchner Stadtführer Georg Reichlmayr die Teilnehmer mit auf die eine Stunde dauernde Zeitreise durch die ehemalige Residenzstadt nehmen, in der sechs Monarchen das königliche Jahrhundert geprägt hatten. Gestartet wird um 19 Uhr. Teilnehmer erhalten bei Anmeldung einen Link, um an der Führung teilnehmen zu können. Die Mitarbeiter der VHS würden dabei gerne bei technischen Fragen helfen, schreibt die Veranstalterin. Anmeldungen sind dringend erforderlich und werden von der VHS unter O89/15923837/-0/-10/-11 oder per Mail info@vhs-oberhaching.de entgegengenommen. Der Preis für den Vortrag beträgt zehn Euro.