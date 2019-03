10. März 2019, 21:47 Uhr Oberhaching Wohnen für Hilfe

"Wohnen für Hilfe" ist ein Konzept, das Jung und Alt zusammenbringt. Ältere Menschen, die über freien Wohnraum in ihrer Wohnung oder ihrem Haus verfügen, können diesen gegen Unterstützung im Alltag bereitstellen. Die Untermieter gehen beispielsweise zum Einkaufen oder helfen bei der Gartenarbeit. So kann die ältere Generation länger in ihrem vertrauten Umfeld wohnen bleiben, und junge Menschen haben die Chance auf günstigen Wohnraum. Ursula Schneider-Savage vom Seniorentreff Neuhausen informiert am Donnerstag, 14. März, bei einer Veranstaltung der Für und Mit Freiwilligenagentur Oberhaching über die Initiative. Beginn ist um 17 Uhr in den Räumen der Nachbarschaftshilfe Oberhaching.