3. Februar 2019, 22:04 Uhr Oberhaching Wirklichkeitssplitter

Arbeiten von Künstlerinnen der Gruppe "QuARTs"

Kunst ist Aktion, ein kreatives Tätigwerden. Kunst bedeutet aber auch Kommunikation, indem das Werk in die Welt hinaus katapultiert wird. In diesem Sinne sieht sich die aus acht Künstlerinnen aus dem südlichen Landkreis München bestehende Gruppe "QuARTs" als Netzwerk und Plattform künstlerischen Schaffens. Was sie antreibt, ist die Suche nach dem Kern der Dinge, die in ihren Arbeiten zum Ausdruck kommt. Dabei geht es nicht um eine ästhetische Aufbereitung der Realität, sondern um die unverfälschte Darstellung der Welt, wie sie von den Künstlerinnen erfahren wird. Den Titel "Unverputzt" träft die aktuelle Ausstellung der Gruppe mit Malerei, Fotografie, Skulpturen und Glasarbeiten, die derzeit im Rathaus, Alpenstraße 11, in Oberhaching zu sehen ist. Eine kaleidoskopische Studie aus vielfältigen Wirklichkeitssplittern ist diese Schau, die noch bis zum 13. Februar jeweils am Montag, Dienstag und Mittwoch von 8 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 18.30 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr besichtigt werden kann.