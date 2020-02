Die Adhoc-meldung der Daldrup und Söhne AG hat kürzlich in Oberhaching manchen aufgeschreckt: Das Unternehmen hat seine Anteile am Geothermie-Kraftwerk Taufkirchen an einen Investor veräußert. Etwa 26 Prozent gehören weiterhin den Gemeindewerken Oberhaching, die knapp 74 Prozent von Daldrup hat nun in zwei Schritten die IKAV-Gruppe aus Hamburg gekauft. Sie investiert eigenen Aussagen zufolge im Auftrag von Altersvorsorgeeinrichtungen langfristig in erneuerbare Energien, Energieeffizienzmaßnahmen und andere Infrastrukturprojekte.

Oberhachings Rathauschef Stefan Schelle zeigte sich beim Gespräch vor dem Spatenstich zum Bau der Energiezentrale der Gemeindewerke am Dienstagnachmittag mit dieser Lösung zufrieden: "Sie sehen einen sehr entspannten Bürgermeister", sagte er, "jetzt wissen wir, wer einsteigt."

Dass Daldrup seine Anteile irgendwann einmal verkaufen würde, sei bereits klar gewesen, als die Gruppe 2008 diese von der Geysir Europe GmbH gekauft habe,erläuterte Vorstandsmitglied Andreas Tönnies in Oberhaching. Daldrup sehe sich weiterhin als "reiner Bohrkonzern" und wolle sich zukünftig wieder mehr auf diesen Geschäftsbereich konzentrieren, begründete er die Entscheidung, sich von der Kraftwerksbeteiligung zu trennen. Bürgermeister Schelle sieht das so: "Ein halb fertiges Haus verkauft sich schwer. Jetzt ist es kurz vor dem Fertigwerden." Bis auf die Inneneinrichtung sei es komplett, der Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt also ein "ganz normaler Switch".

Aus Oberhaching wird das Unternehmen nicht verschwinden. Im Gegenteil: Es hat seine Geschäftsadresse von Grünwald an den Bajuwarenring nach Oberhaching verlegt, plant eventuell weitere Bohrungen auf dem Claim in Taufkirchen und will die europaweiten Geschäfte von dort aus führen. In dem Unternehmen ist man überzeugt: "Die Erschließung geothermisch nutzbarer Wärme wird eine dominierende Rolle spielen, denn die Wärmewende steht erst am Anfang einer dynamischen Entwicklung", heißt es in einer Mitteilung von Daldrup.

Auch IKAV ist europaweit tätig und investiert seit zehn Jahren in erneuerbare Energien, zunächst in Sonnen- und Windenergie in Italien und Spanien, seit zwei Jahren auch in Geothermie. Man halte das für eine solide Sache und wolle langfristiger Partner der Gemeinde sein, sagte Geschäftsführer Gregor Gruber. Außer in Taufkirchen hat das Unternehmen bereits in ein Kraftwerk in Landau im Rheingraben investiert. Gruber kündigte an, eine weitere Verbesserung der Anlagen voranzutreiben, um die Erzeugung grundlastfähiger erneuerbarer Energien zu fördern.

"Glück gehabt", meinte Schelle, der weiß, dass auch andere, ausländische Investoren sich für das Geothermiekraftwerk Taufkirchen interessiert hatten. Mit diesem Partner aber sei man gut aufgestellt. Die IKAV-Gruppe sei "mit Herzblut dabei", fand der Bürgermeister und sprach von "stabilen Verhältnissen".

Schelle geht davon aus, dass es in zehn bis 15 Jahren einen großen Wärmeverbund geben wird, durch den man dann auch vernünftige Konditionen anbieten könne. Möglich sei ein Anschluss an München, die Leitungen dafür via Neubiberg seien größtenteils bereits vorhanden. Da fehle nur noch ein kleines Teilstück. "Das geht natürlich nur, wenn die Bevölkerung mitmacht und nicht jeder Kaminkehrer schimpft", so der Bürgermeister.