Von Iris Hilberth, Oberhaching

Einen größeren Polizeieinsatz hat am Montagnachmittag in Deisenhofen ein Streit in der Stefanienstraße ausgelöst. Anwohner hatten die Auseinandersetzung gegen 16.15 Uhr mitbekommen und den Notruf gewählt. Die Polizei rückte gleich mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Offenbar waren ein 54-Jähriger aus dem Landkreis München und eine 53-Jährige mit Wohnsitz in Österreich aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die 53-Jährige nicht mehr in der Wohnung, als die Beamten eintrafen. Weil aber Zeugen die Polizei darauf hingewiesen hatten, dass der 54-Jährige scharfe Schusswaffen besitzen könnte, fuhren mehrere Streifen der Münchner Polizei nach Oberhaching und sperrten den Bereich ab.

Schließlich nahmen die Beamten den 54-Jährigen fest. Laut Polizei trug er zu dieser Zeit keine Waffen bei sich, in seiner Wohnung seien aber mehrere Schusswaffen gefunden worden. Ob der Mann die entsprechenden Berechtigungen besitzt, werde derzeit überprüft. Es hätten sich keine Hinweise ergeben, dass der 54-Jährige die Schusswaffen im Verlauf des Streites verwendet hätte. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe zu keiner Zeit bestanden, so die Polizei. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen einer möglichen Bedrohung aufgenommen.