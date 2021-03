Zum Wohle der Erdkröten, Gras- und Springfrösche: Voraussichtlich am Montag, 22. März, werden die Schranken an der Römerstraße von Deisenhofen nach Straßlach von Mitarbeitern der gemeindlichen Bauhöfe und Mitgliedern des Bund Naturschutz, Ortsgruppe Oberhaching, wieder um 19 Uhr geschlossen und um morgens um sieben Uhr geöffnet. Die nachtaktiven Amphibien gehören zu den gefährdeten Arten. Bei ansteigender Bodentemperatur kämen sie aus ihren Winterquartieren und wanderten zu ihren Laichplätzen, schreiben die Artenschützer. Eine akute Bedrohung für die Tiere seien Straßen. Auf dem Weg zu Laichgewässern in Laufzorn müssten sie die Römerstraße überqueren. Die langsamen Erdkröten erstarrten in den Abend- und Nachtstunden im Scheinwerferlicht und seien von Autofahrern leicht mit Laub zu verwechseln, warnt die BN-Ortsgruppe.