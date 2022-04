"Jage die Ängste fort" und das in Wort und Klang: Unter dieser Maxime haben der Schauspieler Helmut Mooshammer und die Pianistin Senka Brankovic gemeinsam ein literarisch-musikalisches Programm entwickelt, das das jüdische Kulturleben des 19. und 20. Jahrhunderts in Österreich und Deutschland spiegelt. An diesem Sonntag, 24. April, werden sie es im Oberhachinger Bürgersaal beim Forstner präsentieren. Es kommen Isaac Singer, Stefan Zweig, Joseph Roth, Mascha Kaléko, Viktor Frankl und Carl Zuckmayer zu Wort. Dazu erklingt Musik unter anderem von Alexander Zemlinsky, Erich Wolfgang Korngold und Arnold Schönberg. Bei aller Tragik ist es ein Abend, der das Trotzdem und die Kraft der Selbstbehauptung feiert: Die Klage um die dunkelsten Tage der menschlichen und künstlerischen Erniedrigung mündet in den Mut zur Kunst und Kreativität und der Feier des Lebenswillens. Der in der Steiermark geborene Helmut Mooshammer ist seit 2009 Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin. Senka Brankovic, ebenfalls gebürtige Österreicherin, ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe, etwa des Internationalen Johannes Brahms Wettbewerbs in Pörtschach. Die vom Verein "Klavierkunst - Tasten für Oberhaching" und der Gemeinde organisierte Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf über www.oberhaching.de sowie in der Bibliothek und im Oberhachinger Rathaus.