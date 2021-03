Die Reiselust ist groß, virtuelle Ausflüge beflügeln die Vorfreude. Die Kunsthistorikerin Daniela Thiel bietet im Programm der VHS Oberhaching am Donnerstag, 25. März, den Vortrag "Als Reisen eine Kunst war" an. Beginn ist um 19 Uhr. Sie geht zurück zu den Wurzeln der Reiselust im 19 Jahrhundert ("Grand Tour"). Am Freitag, 19. März, lädt Georg Reichlmayr in die Stammlande der Wittelsbacher ein. Sein Vortrag "Von der Ilm an den Rhein zur Isar - Die frühen Wittelsbacher" beginnt um 18.30 Uhr. Anmeldungen sind unter Telefon 089/159 23 83 7o oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de mäglich.