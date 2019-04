3. April 2019, 22:12 Uhr Oberhaching Vertragsgemäßes Sterben

Werner Koczwara, Erfinder des "Justizkabaretts", gastiert in Oberhaching

Man sagt ja gerne, Schadenfreude sei die schönste Freude. Unfreiwillige Komik kann freilich oft ähnlich erheiternd wirken, ob sie sich nun in anmaßender Körpersprache, slapstickmäßiger Dämlichkeit oder im weiten Feld fachsprachlicher Verirrungen entfaltet. Der Kabarettist Werner Koczwara hat in diesem Sinne vor vielen Jahren schon eine besondere Fundgrube aufgetan: Die Sprache der deutschen Justiz als ausnehmend lustige Textgattung - die mitunter ins Kafkaeske vordringt. Das belegen faszinierende Urteile wie "Wer in seiner Wohnung stirbt, verhält sich vertragsgemäß" (AG Salzgitter). "Ein Bankschließfach ist keine Wohnung" (BGH). Oder der wegweisende Beschluss des OLG Köln: "Für sinnlose Vorgänge besteht kein Regelungsbedarf".

Seit 30 Jahren hat Werner Koczwara, unter anderem Träger des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises 2017 und vor vielen Jahren auch Gewinner des Publikumspreises "Garchinger Kleinkunstmaske", Spaß daran, aus der deutschen Ordnung den darin enthaltenen Unfug herauszuklopfen. Zum Jubiläum präsentiert der Schwabe, der erst vergangenen Woche bei der BR-Kabarettsendung "Schlachthof" mit Michael Altinger und Christian Springer zu Gast war, ein Programm mit den Highlights seiner Justizsatiren unter dem Titel: "Am Tag, als der Grenzstein verrückt wurde". Dieses präsentiert er an diesem Samstag, 6. April, im Oberhachinger Bürgersaal beim Forstner. Der 1957 in Schwäbisch Gmünd geborene Kabarettist will auch dort seinem Publikum zeigen: Ein realer Paragraf ist oft komischer als die feinste Satire. Und ein Gerichtsurteil hat oft mehr Pointen, als so mancher Berufskomiker auf die Bühne bringt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über www.oberhaching.de respektive reservix.de.