Wie schnell ist es passiert. Der Ohrring ist futsch, die Jacke liegen geblieben. Die Gemeinde Oberhaching versteigert nun alles, was in ihrem Fundbüro abgegeben wurde, darunter Uhren, Schmuck, Kleidung und Fahrräder. Die Versteigerung findet am Freitag, 11. September, von 16 Uhr an auf dem Kirchplatz in Oberhaching statt. Die Gegenstände können von 15.30 Uhr an auf dem Versteigerungsplatz besichtigt werden.