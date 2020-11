Von Iris Hilberth, Oberhaching

Die Mauer steht wieder. Fast fünf Jahre ist es her, dass schon einmal eine gut zwei Meter hohe Bretterwand die Gemüter in Oberhaching erhitzte. Das Ding stand wie die neue Barrikade mitten auf dem Verbindungsweg zwischen der Tisin- und der Karlstraße. Grundstücksbesitzer Maximilan Müller machte damals mit der Wand jedem Passanten unmissverständlich klar, dass hier keiner mehr durchkommt. Er war genervt von all dem Müll und den Hundehaufen, die er dort vorfand. Die Posse ging als der "Mauerbau von Oberhaching" in die Geschichte der Gemeinde ein, lockte sogar Fernsehreporter auf den Kyberg und war der vorläufige Höhepunkt eines Streits zwischen Müller und dem Rathaus, in dem es vor allem um den Verlauf des Weges über das Müllersche Grundstück geht.

Damals hatte man intensive Gespräche geführt, Zugeständnisse gemacht, aber auch mit Klage gedroht, um den Durchgang wieder frei zubekommen. Der Grundbesitzer war auch deshalb so sauer über die Leute, die quasi durch seinen Vorgarten liefen, weil der Weg vor vielen Jahren nicht dort errichtet worden war, wo er in der Vereinbarung über ein öffentliches Wegerecht vorgesehen war. So ging es hin und her zwischen Gemeinde und Müller. Die Verwaltung hat schließlich ein Schild aufgestellt, um klar zu machen, dass es sich um einen Privatweg handelt, dass man Flächen nicht verunreinigen darf und Hunde angeleint gehören. Irgendwann im Februar 2016 war die Mauer auch weg.

Dass sie jetzt wieder errichtet wurde, noch dazu massiver als je zuvor, hat offenbar nicht nur etwas mit dem schlechten Benehmen der Spaziergänger zu tun, sondern auch mit Corona. Obwohl wegen der dicken Holzbarrikade ohnehin kein Durchkommen ist, werden Nutzer des Weges auf einem Hinweisschild aufgefordert, den vorgeschriebenen Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. Ist das nicht möglich, habe der Fremde das Grundstück wieder zu verlassen. Außerdem werde der Weg sporadisch video- oder audioüberwacht. Wer ihn nutze, sei automatisch mit den Aufnahmen einverstanden. "Anweisungen der Eigentümer sind unbedingt Folge zu leisten", heißt es noch.

Inzwischen hat man wieder geredet, die Leute aus dem Rathaus und der Eigentümer, "oft schon", wie Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) bestätigt. Schließlich hat die Gemeinde die Dienstbarkeit dieses Weges. Aber so richtig weitergekommen sei man noch nicht, sagt Schelle.