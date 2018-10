29. Oktober 2018, 15:46 Uhr Oberhaching Verdacht auf Brandstiftung im Sägewerk

Am Sonntagmorgen stand in Kreuzpullach eine Werkstatthalle in Flammen.

Von Martin Mühlfenzl

Vorsätzliche Brandstiftung hat am Sonntagmorgen womöglich ein Feuer in einer Werkstatthalle des Sägewerks Kogler im Oberhachinger Ortsteil Kreuzpullach verursacht. Um 7.42 Uhr löste die Brandmeldeanlage in der Halle Alarm aus, die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberbiberg und Großdingharting rückten sofort aus und bekämpften nach ihrem Eintreffen den Brand. Aufgrund der unsicheren Lage und des Übergreifens des Feuers auf andere Räume wurden zusätzlich die Kollegen der Feuerwehren aus Oberhaching, Taufkirchen, Straßlach, die Kreisbrandinspektion sowie der ABC-Zug München-Land angefordert - gemeinsam bekamen die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle. Laut Oberbibergs Feuerwehrkommandant Hubert Schmid bargen die Einsatzkräfte im Anschluss zwei Gasflaschen aus der Halle, die ebenfalls gebrannt hatten und heruntergekühlt werden mussten. Ebenfalls wurde die Decke der Halle geöffnet, um weitere Glutnester zu entdecken. "Zum Glück war eine Brandmeldeanlage eingebaut, die Schlimmeres verhindert hat", sagt Schmid. Das Kommissariat hat Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung nicht aus.