Es kommt wohl nicht so häufig vor, dass Stefan Schelle, der CSU-Bürgermeister von Oberhaching, einen Sozialdemokraten zitiert, um seine Botschaft an die Bürger seiner Gemeinde zu unterstreichen. Beim Neujahrsempfang am Donnerstagabend im Foyer des Rathauses aber räumte Schelle Frank-Walter Steinmeier gleich einen ganzen Absatz in seiner Rede ein, weil er findet, "unser Bundespräsident hat recht".

Es ging um das neue Jahr, das neue Jahrzehnt und um die großen Herausforderungen unserer Zeit. Schelle erinnerte in diesem Zusammenhang an die Worte Steinmeiers in dessen Weihnachtsansprache: "Wir brauchen die Demokratie - aber ich glaube: derzeit braucht die Demokratie vor allem uns. Zum Glück - und das ist anders als in einer Diktatur - braucht die Demokratie keine Helden. Was die Demokratie braucht, sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger - mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität." Schelle fügte hinzu, dass die Gesellschaft Bürgerinnen und Bürger brauche, die Verantwortung übernähmen und gemeinsam das kommende Jahrzehnt, die Zukunft gestalteten. Die Herausforderungen sieht Schelle vor allem im Wachstum im Ballungsraum München, im Klimaschutz und in der Digitalisierung. Es werde nicht ohne Veränderungen gehen, so der Bürgermeister, "es soll und darf uns nicht entmutigen", gab er seinen Gästen an diesem Abend mit auf den Weg. Vielmehr müssten "wir" das bewusst gestalten, den Notwendigkeiten ins Gesichts schauen und das Beste daraus machen. Das heiße aber auch, sagte Schelle wohl mit Blick auf den geplanten Schulcampus, der voraussichtlich am Deisenhofener Bahnhof entstehen soll, "nicht das Projekt zu den Nachbarn schieben, sonst haben wir am Ende keine Schulen für unsere Kinder". Insgesamt findet der Bürgermeister aber: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben es in unserer Hand, wir haben beste Startbedingungen und ich bin überzeugt, wir können unseren Beitrag leisten, dass es ein gutes Jahrzehnt wird."

Es wäre allerdings keine echte Schelle-Rede gewesen, hätte der Bürgermeister seine Zuhörer nicht auch zum Schmunzeln gebracht. In seinem Warm-Up, bevor er seine eigentliche Neujahrs-Botschaft unters Volk brachte, unterrichtete er die Leute "ganz profan", wie er betonte, mit wichtigen Titeln, die dieses Jahr mit sich bringt. So wissen die Oberhachinger nun auch, dass der Vogel des Jahres die Turteltaube ist, der Fisch 2020 die Nase und das Gemüse des Jahres die Gurke. Noch wichtiger aber erscheint es dem Bürgermeister, dass wir uns laut Chinesischem Kalender im Jahr der Metall-Ratte befinden. Das höre sich zwar schlimm an, bedeute aber, dass 2020 lang gehegte Wünsche in Erfüllung gingen.