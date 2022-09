Massiven Schaden hat ein 20-Jähriger aus München am Samstagmorgen in Oberhaching in der dortigen Kybergstraße angerichtet. Der junge Mann befuhr mit zwei Beifahrern - einem 28-jährigen Münchner und einem 27-jährigen aus dem Landkreis München - mit seinem Audi Coupé den Grünwalder Weg in Richtung Kybergstraße, am Kreisverkehr aber bog der Fahrer nicht ein, sondern fuhr stattdessen aus noch ungeklärter Ursache über die Mittelinsel und schleuderte mit dem Fahrzeug weiter in die Kybergstraße. Dort kollidierte er schließlich mit zwei geparkten Autos, einem Mercedes und einem Volkswagen, und kam erst danach zum Stehen. Bei dem Unfall zogen sich der 20-jährige Fahrer und der 28-jährige Beifahrer leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Unfallverursachers und der Mercedes kamen weniger glimpflich davon, beide wurden schwer beschädigt. Der VW indes wurde nur leicht lädiert - insgesamt entstand aber ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholpegel von 0,4 Promille festgestellt; kurz vor dem Unfall, teilte die Polizei mit, hatten die drei Männer noch in einer nahegelegenen Tankstellen Bierflaschen gekauft.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Bereich der Bereich der Raiffeisenallee, des Grünwalder Wegs und der Kybergstraße Wahrnehmungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise. Sie können sich an die Verkehrspolizei (Telefon: 089/2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle wenden.