Oberhaching:Fahranfänger prallt gegen Baum

Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Oberhaching ist am frühen Sonntagmorgen zwischen Oberbiberg und Deisenhofen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dann leicht verletzt zu Fuß nach Hause gegangen. Laut Polizei war einem Passanten gegen 7.15 Uhr der zerbeulte Wagen neben der Staatsstraße 2368 aufgefallen. Fahrzeuginsassen traf er dort nicht an. Die verständigten Beamten der Polizei Unterhaching stellten anhand der Spuren fest, dass der zunächst unbekannte Pkw-Fahrer aus Richtung Oberbiberg unterwegs gewesen und im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Er überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich frontal mit einem Baum. Die Polizei traf den Halter des Fahrzeugs zu Hause an, dieser räumte ein, den Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden verursacht zu haben. Als die Beamten Alkoholgeruch bemerkten, gab der Fahrer an, erst nach dem Unfall getrunken zu haben. Ob das stimmt, soll nun anhand einer Blutentnahme geklärt werden. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro. Die Schäden an Verkehrszeichen und Baum belaufen sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro.