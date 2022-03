Was in der Ukraine passiert

Das Unfassbare besser verstehen, Fragen stellen und reden: Das soll eine Veranstaltung der Volkshochschule Oberhaching leisten, bei der Jochen Zellner als Fachmann für den Nahen Osten, den Kaukasus und die Ukraine auftritt. Zellner spricht am Donnerstag, 24. März, 19 Uhr, in der Gemeinde- und Schulbibliothek. Die Teilnahme an der Veranstaltung mit dem Referenten von der Europäischen Akademie für politische Bildung ist gebührenfrei. Es soll etwa darum gehen, die Reaktion der Ukraine auf den Überfall zu beleuchten, ebenso die Rolle der EU und der Nato. Wirken scharfe Wirtschaftssanktionen? Auch eine historische Einordnung der aktuellen Geschehnisse soll es geben. Anmeldungen sind erforderlich und nimmt die VHS entgegen, telefonisch unter 089/15923837/-0/-10/-11 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de.