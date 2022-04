So hatte sich die Tulpe den April vielleicht doch nicht vorgestellt. Sicher, der Monat macht, was er will und Schneeregen oder auch ein paar dicke Flocken hat man schon in vielen Jahren gesichtet. Aber dass es gleich wieder weihnachtlich wird mit einer richtigen Schneedecke, das ist im April doch noch einmal etwas Besonderes. Immerhin verlängerte dieses Wetter das Leben der Blume sicherlich um eine ganze Weile. Denn vor lauter Kälte kamen natürlich keine Menschen vorbei, die die rote Blüte gerne auf ihrem Wohnzimmertisch als Schmuck gesehen hätten. Erstmal in einer Vase angekommen, sind die Tage der "Geliebten", wie der Ursprung des Wortes im Persischen zu übersetzen ist, nämlich gezählt. Aber da ist ja noch die Tulpenzwiebel, die auf dem Feld zurückbleibt, und in dieser kann sich auch nach dem Absterben eine neue blühfähige Zwiebel entwickeln. Also gar nicht so tragisch, wenn diese Schönheit nun bald von österlich gestimmten Blumenpflückern mitgenommen wird. Aber erstmal muss sie diese Woche nach einem Sonnenmittwoch noch ein paar stürmische und regnerische Tage überstehen.