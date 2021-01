Das Zentrum für Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung München Land (ZAHPV) der Caritas möchte mit einem neuen Angebot junge Erwachsene ansprechen, die ihre Eltern oder einen Elternteil durch Tod verloren haben. Das Angebot richtet sich an alle, die sich mit Gleichaltrigen in einem virtuellen Raum regelmäßig treffen und über den Tod des Elternteils austauschen möchten. Gerade in dieser Lebensphase, wo es um die eigene Zukunftsplanung und der persönlichen Entwicklung geht, ist der Verlust eines Elternteils ein massiver Einschnitt im Leben eines jungen Menschen und stellt ihn oftmals vor besondere Herausforderungen. Ein Einstieg in die Online-Gruppe ist jederzeit nach einem Kennenlerngespräch, telefonisch beziehungsweise via Zoom, möglich. Die Begleitung und Moderation erfolgt durch die erfahrene Trauerbegleiterin Susanne von Müller. Das Online-Treffen findet monatlich jeden dritten Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr statt. Der Zugangscode wird nach dem Erstgespräch bei jeder Anmeldung neu mitgeteilt. Die Gruppengröße wird auf maximal sechs Teilnehmer begrenzt. Eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 089/613 97 170. Weitere Informationen gibt es unter www.hospiz-undpalliativ-zentrum.de. Das ZAHPV ist auch für den Stadtrand München sowie den Kreis Ebersberg zuständig und hat seinen Sitz in Oberhaching.