Ein Oberhachinger ist am Sonntag mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2386 über einen umgestürzten Baum gerumpelt. Nach Angaben der Polizei war der 64-Jährige gegen 13.15 Uhr von Oberhaching Richtung Oberbiberg unterwegs, als unmittelbar vor ihm eine Sturmböe den Baum quer über die Fahrbahn fallen ließ. Obwohl der Oberhachinger bremste und auszuweichen versuchte, überfuhr er die Krone des Baumes. Dadurch wurden der Unterboden und die Ölwanne seines Autos stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten durch die verständigte Feuerwehr musste die Staatsstraße etwa 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 7000 Euro.