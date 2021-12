Drei Mal nur geht es um die Pfarrkirche St. Stephan, dann ist fast schon wieder alles vorbei. Kein großes Spektakel, keine Menschenmassen am Straßenrand, kein lautes Gelächter. Am Sonntagnachmittag sind in Oberhaching nur wenige Reiter zum sonst so ehrwürdigen Stephaniritt zusammengekommen, dessen Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden können und der nur während des Zweiten Weltkriegs eine Pause hatte einlegen müssen - bis Corona kam und die Veranstaltung ein Opfer des elenden Virus wurde.

Detailansicht öffnen Pfarrer Emmeran Hilger segnet die Pferde. (Foto: Claus Schunk)

An diesem zweiten Weihnachtsfeiertag aber wollten sich ein paar Unentwegte ihre Tradition nicht nehmen lassen und kamen zu einem eher spontanen Stephaniritt unter Corona-Auflagen zusammen. Gut 20 Reiter waren dabei, und manches war dann doch wie immer: Bürgermeister Stephan Schelle schlüpfte aus seiner Rolle als Rathauschef und in die des Blasmusikanten in einem diesmal kleinen Ensemble, Pfarrer Emmeran Hilger segnete die Rösser und die drehten ihre drei Runden um die Kirche.