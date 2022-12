Spendentopf für Bürger in Not

"Oberhaching hält zusammen": Unter diesem Motto hat die Nachbarschaftshilfe Oberhaching ein Spendenkonto eingerichtet, damit unbürokratische und schnelle Hilfe für Mitbürger möglich wird. Mit den Spenden werden laut Mitteilung aus dem Rathaus Oberhachinger unterstützt, die aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten finanzielle Probleme haben. Bei wem die Heizung aus Angst vor der Nachzahlung kalt bleibt oder wer sonst nicht mehr über die Runden kommt, der wird gebeten, sich bei der Nachbarschaftshilfe oder direkt im Rathaus zu melden. Im Gespräch mit den Mitarbeitern wird geklärt, ob vielleicht ohnehin ein Anspruch auf Unterstützung vom Staat besteht oder welche Hilfe ansonsten möglich ist. Nachdem die Bedürftigkeit genau geprüft wurde, entscheidet ein Kuratorium, dem auch ein Vertreter der Gemeinde angehört, wer Unterstützung in welcher Form erhält. Nähere Informationen gibt es bei der Nachbarschaftshilfe. Diese ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 089/39 29 70 50 erreichbar oder per E-Mail an info@nbh-oha.de.