Nach einem Jahr Pause tragen die Skisportler in diesem Winter wieder ihren Landkreis-Cup aus. Zwei Rennen wurden bereits Ende Januar am Sonnbichl in Bad Wiessee ausgetragen, ausgerichtet vom TSV Unterhaching/TSV Ottobrunn und TSV Neuried. Am vergangenen Samstag war der TSV Oberhaching in Hofgarten am Wilden Kaiser an der Reihe. Den Abschluss organisiert der Kirchheimer SC am Sonntag, 6. März, an der Ochsalm in Kirchberg. Die Tagesbestzeiten fuhren im dritten Landkreisrennen im 1. Lauf Lea Deutschenbaur (U14) vom TSV Oberhaching mit 52,56 Sekunden und Leopold Pasel (Jugend U18) von Munich Youngsters mit 48,24 Sekunden. Im zweiten Durchgang zeigten Amelie Bea (U16) und Lukas Merten Bestleistungen mit 49,66 beziehungsweise 45,36 Sekunden. Beide starten ebenfalls für die Gastgeber.