1. Oktober 2018, 21:51 Uhr Oberhaching Schritt für Schritt zum Stromerzeuger

Die Stromerzeugung in der Taufkirchener Geothermieanlage hat nun auch göttlichen Beistand. Beim Tag der offenen Tür erhielt die neue Anlage eine ökumenische Segnung. Vielleicht ist das hilfreich, denn mit Blick auf die Nachbargemeinde Unterhaching, wo die Stromproduktion mit der Kalina-Technik nur selten störungsfrei funktioniert hat, hoffen die Gemeindewerke Oberhaching (GWO), die an der Geothermie in Taufkirchen beteiligt sind, auf mehr Glück mit der regenerativen Energie aus der Tiefe. Bei der Veranstaltung am Wochenende auf dem früheren Bohrgelände am Lanzenhaarer Weg erklärte der Geschäftsführer der Geo-Energie Taufkirchen (GET), Curd Bems (Dritter von links), die Funktionsweise der Anlage. Seit Dezember 2013 erzeugt sie Fernwärme aus den beiden Geothermiebohrungen und versorgt damit bereits circa 1 800 Haushalte und Gewerbebetriebe sowie alle öffentlichen Gebäude in Oberhaching. Seit März wird während einer Testphase auch Strom ins öffentliche Netz eingespeist, Anfang 2019 soll die Anlage mit Installation eines weiteren Wärmetauschers schrittweise in den Regelbetrieb übergehen.