Die Gemeindewerke Oberhaching (GWO) lassen abgelegene Ortsteile nicht unversorgt. Das schnelle Datennetz in Oberhaching, Deisenhofen und Furth wurde laut einer Mitteilung der GWO parallel zum Fernwärmenetz ausgebaut. Nun wurde auch Ödenpullach mit einer über fünf Kilometer langen Leitung erschlossen. Diese führt von Oberhaching aus über das Gut Laufzorn und die Hundepension Palm bis in den Ortsteil Ödenpullach, wo Leitungen im Sommer im Zuge einer Straßensanierung vorverlegt wurden. Die Verlegearbeiten seien mit Hilfe eines Kabelpflugs zügig vorangekommen. Eineinhalb Kilometer Rohre habe man täglich verlegt. Im Anschluss habe man die Glasfaserleitungen in die Leerrohre gebracht und über Verteiler zu den Endkunden geführt.