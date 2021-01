So mancher Tod ließe sich vermeiden, wenn die Ersthelfer schnell und richtig handeln würden. "Nur auf den Rettungsdienst zu warten, dauert einfach zu lang", sagt der ehrenamtliche Bereitschaftsarzt des Deisenhofener Roten Kreuzes, Ulrich Pischa. "Das einzige, was man bei einer Wiederbelebung falsch machen kann, ist nichts zu tun." Unter dem Titel "Wiederbelebung rettet Leben " bietet das Rote Kreuz Deisenhofen deshalb an diesem Donnerstag, 21. Januar, einen virtuellen Trainingsabend an, um die Grundlagen der Wiederbelebung, des Notrufs und der Bedienung eines Defibrillators zu vermitteln. Der zweistündige Kurs beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung per E-Mail an defi@brk-deisenhofen.de ist erforderlich. Die Zugangsdaten werden anschließend versendet.