Nach drei Tagen ist eine als vermisst gemeldete 74-jährige Seniorin aus München bei einer großen Suchaktion der Polizei in einem Wald bei Sauerlach lebend gefunden worden. Laut einer Veröffentlichung der Angehörigen auf Facebook erholt sie sich nun im Krankenhaus. Die an Demenz leidende Frau hatte am vergangenen Samstag Verwandte in Oberhaching besucht. Wie die Polizei mitteilte, verließ die 74-Jährige in einem unbemerkten Augenblick die Wohnung der Angehörigen, nahm den Autoschlüssel mit und fuhr mit dem Wagen davon, keiner wusste wohin.

Die Familie machte sich große Sorgen und suchte auch mit Aufrufen in den Sozialen Medien nach der Frau. Sie veröffentlichte ein Bild der 74-Jährigen sowie Foto und Kennzeichen des "eisblauen" Fahrzeugs. Am Dienstag ging das Polizeipräsidium München dann mit dem Vermisstenfall an die Öffentlichkeit und rief dazu auf, nach dem Auto und der Frau Ausschau zu halten. Prompt erhielt die Polizei von einem 34-Jährigen aus dem Landkreis München den Hinweis, dass sich das Auto, mit dem die 74-Jährige unterwegs gewesen war, an einem Waldrand im Sauerlacher Gemeindeteil Gumpertsham befinden soll. Die Seniorin wurde im näheren Umfeld des Wagens jedoch nicht gefunden.

Daraufhin startete das Kommissariat 14 eine großangelegte Suchaktion, an der Beamte einer Münchner Einsatzhundertschaft, ein Polizeihubschrauber, die Reiterstaffel, ein Personensuchhund sowie die Hundestaffel der Rettungsdienste teilnahmen. Zudem halfen mehrere Streifen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion. Einem Suchhund gelang es, die Fährte aufzunehmen, Beamte der Reiterstaffel fanden die 74-Jährige schließlich in einem Waldgebiet. Zur medizinischen Abklärung wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige, der das Auto entdeckt hatte, erklärte sich bereit, das festgefahrene Fahrzeug der Vermissten zu bergen.