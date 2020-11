Post aus dem Ministerium muss nicht immer Gutes verheißen. Über das Schreiben von Ministerialdirektor Herbert Püls aber konnte sich Landrat Göbel freuen, gleichwohl es nur die offizielle Bestätigung von zwei Beschlüssen des Kreistags ist: Das bayerische Kultusministerium erteilt seine Zustimmung zur Errichtung einer Realschule und einer Fachoberschule in Oberhaching sowie eines Gymnasiums in Sauerlach. Beide Projekte sind zwingend nötig, um den weiter wachsenden Schülerzahlen im südlichen Landkreis Herr werden zu können. Spannender ist indes weiter die Frage, wo eine weitere Realschule im östlichen Landkreis entstehen wird: in Hohenbrunn oder Höhenkirchen-Siegertsbrunn.