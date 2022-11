Die Wartehäuschen am S-Bahnhof in Furth bei Oberhaching wurden in der Halloween-Nacht von Unbekannten zerstört.

Am S-Bahnhof Furth richten Randalierer einen Schaden in Höhe von 50 000 Euro an.

Von großer Zerstörungswut zeugen zwei Wartehäuschen am S-Bahnhof Furth. Randalierer haben am frühen Dienstagmorgen Unterstände am Gleis sowie an einer Bushaltestelle demoliert und einen Schaden in Höhe von etwa 50 000 Euro angerichtet. Wie die Bundespolizeiinspektion München mitteilt, wurden mehrere Glasscheiben der Wartehäuschen sowie der Schaukästen eingeschlagen. Zusätzlich haben die bislang unbekannten Täter etliche Graffiti-Schmierereien im Bahnhofsbereich hinterlassen - sogenannte Tags, also Signaturkürzel von Sprayern. Die Polizei spricht von einem "Bild des Schreckens", das sich nach der Halloween-Nacht an dem nördlichen S-Bahnhaltepunkt der Gemeinde Oberhaching geboten habe. Die Spuren deuteten darauf hin, dass die Glasscheiben mit Steinen und einer Bierflasche zerstört wurden. Die Polizei hält es auch für möglich, dass Häuschen und Schaukästen mittels Luftgewehrmunition oder einer Zwille entglast worden sein könnten. Die Bundespolizei geht davon aus, dass sich der Vorfall gegen 4.30 Uhr ereignete und mit lautem Knallen beziehungsweise dem Geräusch von splitterndem Glas einherging. Sie sucht nun Zeugen, die davon etwas bemerkt haben.