11. März 2019, 21:55 Uhr Oberhaching Risiken von Cybermobbing

Cybermobbing ist ein relativ neues Phänomen, das aber schnell den Einzug in die digitale Lebenswelt von Kindern gefunden hat. Da viele Eltern ohne digitale Medien aufgewachsen sind, fällt es ihnen oft schwer, sich vorzustellen, warum Cybermobbing so gefährlich ist. Das Familienzentrum St. Bartholomäus lädt daher am Dienstag, 19. März, 19 Uhr, zu einem Vortrag von Digitaltrainer und Medienpädagoge Daniel Wolff in den Pfarrsaal St. Stephan ein, der über Gefahren, Prävention, gesetzliche Bestimmungen und Hilfestellung für Betroffene informiert. Der Eintritt kostet acht Euro. Anmeldung ist möglich unter Telefon 01577/035 8 1 56 oder per E-Mail an familienzentrum@st-bartholomaeus.de.