16. November 2018, 21:58 Uhr Oberhaching Reise durch Florenz

Im Herbst gibt es wieder spannende Ausstellungen in München, die erst mit einer Führung zum Erlebnis werden. Eine Reise durch Italien bietet die Ausstellung "Florenz und seine Maler - von Giotto bis Leonardo". Unter der fachkundigen Begleitung von Manuela Lövenich werden die Besucher am Mittwoch, 21.November, von 15.45 bis 17.15 Uhr zu verschiedenen Meilensteinen der Kunstgeschichte geführt. Treffpunkt ist der Eingang der alten Pinakothek, Barer Straße 27. Anmeldungen sind erforderlich unter 089/15 92 38 37-0/-10-/11 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de.