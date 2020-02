Die neue Realschule in Oberhaching wird voraussichtlich vierzügig. Diese Information des Kultusministeriums gab Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) am Dienstagabend in der Gemeinderatsitzung bekannt. "Wir rechnen mit 600 Kindern", sagte er. Die Realschule in Holzkirchen nehme bereits zum kommenden Schuljahr keine Schüler mehr aus dem Landkreis München auf, auch die Einrichtung in Taufkirchen sei voll. Das Ministerium tendiere daher dazu, für die neue Schule in Oberhaching keine Vorläuferklassen in anderen Schulen einzurichten, sondern die beiden ersten Jahrgänge vorübergehend in Pavillons unterzubringen und bereits einen Schulleiter zu bestellen.

Auch die angebotenen Zweige an der Realschule Oberhaching sind laut Bürgermeister bereits "relativ sicher". So soll Französisch als zweite Fremdsprache geplant sein, damit könnten die Schüler direkt weiter ins Abitur gehen. Als Wahlpflichtfach ist Musik im Gespräch, was den Bürgermeister besonders freut. Bei der geplanten Fachoberschule rechne das Ministerium mit 450 Schülern. In der Diskussion sei hier den relative seltenen aber attraktiven Zweig "Agrarbiologie und Umwelt" anzubieten.