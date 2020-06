Bei einem Zusammenstoß haben sich am Montagabend zwei Radfahrer in Oberhaching verletzt. Gegen 20.30 Uhr war ein 30-jähriger Münchner auf der Linienstraße mit dem Rennrad in Richtung Norden unterwegs, an einer engen Stelle kam ihm - ebenfalls mit Rennrad - ein 36 Jahre alter Münchner entgegen. Beide bremsten ab, konnten die Kollision aber nicht verhindern und stürzten. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden die beiden Männer in Kliniken gebracht, der Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro.