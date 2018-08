20. August 2018, 21:54 Uhr Oberhaching Radfahrer kommen sich in die Quere

Leichte Verletzungen haben eine Radfahrerin und ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß am Freitagnachmittag in Oberhaching erlitten. Nach Darstellung der Unterhachinger Polizei fuhr ein 23-jähriger Münchner gegen 15.50 Uhr auf der Linienstraße im Perlacher Forst in nördliche Richtung, als er im Bereich der Bahnunterführung an der dortigen Y-Kreuzung die asphaltierte Hauptfahrbahn verlassen und links auf den Schotterweg einbiegen wollte. Dabei übersah er die auf der Hauptfahrbahn entgegenkommende 50-jährige Französin und stieß mit ihr im Schnittpunkt der Kreuzung zusammen. Beide stürzten, die Radlerin wurde mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht, während der Radler auf eine Behandlung verzichtete.