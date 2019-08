13. August 2019, 22:03 Uhr Oberhaching Pfarrer Hilger tritt sein Amt an

Pfarrer Emmeran Hilger wurde 1983 in Traunstein geboren und feierte dort im Jahr 2014 seine Primiz. Ein soziales Jahr verbrachte er in Ecuador. Jetzt kommt er nach Oberhaching.

Emmeran Hilger übernimmt am Sonntag, 1. September, die Leitung des Pfarrverbands Oberhaching. Dekan Josef Steinberger führt den 36-jährigen Hilger am Sonntag, 8. September, um 10 Uhr offiziell in sein neues Amt ein. Hilger hat nach dem Theologiestudium zwei Jahre im Pfarrverband Amerang verbracht, um seinen Pastoralkurs zu absolvieren. Primiz feierte er in seiner Heimatpfarrei Heilig Kreuz in Traunstein, um im Anschluss drei Jahre nach Rosenheim-Inn zu gehen, wo er als Kaplan in der Stadtteilkirche tätig war. Zuletzt wirkte er als Pfarrvikar im Pfarrverband Kraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn.

Nach dem Gottesdienst zur Einführung von Hilger findet ein Empfang im Forstnersaal statt. Die musikalische Gestaltung des Festgottesdiensts in der Kirche St. Stephan übernehmen die beiden Kirchenchöre. Zum Pfarrverband Oberhaching gehören die Pfarreien St. Stephan und St. Bartholomäus, sowie die Filialkirchen Mariä Geburt in Oberbiberg und Hl. Kreuz in Kreuzpullach.