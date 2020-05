Zu Online-Spaziergängen lädt die Volkshochschule Oberhaching ein: Am Montag, 25. Mai, geht es von 15 Uhr an durch das Wien in der Zeit um 1900, am Mittwoch, 27. Mai, führt Stadtführerin Petra Rhinow durch die Münchner Innenstadt. Treffpunkt für beide Führungen ist die Plattform "Teams" von Microsoft, die Einladung erfolgt per Link, die Volkshochschule hilft dabei mit technischer Unterstützung. Eine Anmeldung per Telefon (089/15 92 38 37-0, -10, -11) oder per E-Mail (info@vhs-oberhaching.de) ist erforderlich.