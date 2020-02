Mit Cathy Rocco ist eine außergewöhnliche Jazzstimme aus New York im Bürgersaal beim Forstner in Oberhaching zu erleben. Rocco erlangte mit einem Repertoire von Jazz über Blues und Pop große Popularität. Das Cathy Rocco Quintet tritt am Sonntag, 9. Februar, 20 Uhr, auf. Karten gibt es für 18, ermäßigt 13,50 Euro in der Bibliothek, im Rathaus und in der Buchhandlung Kempter.