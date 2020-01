Die Deutsche Post DHL-Group hat in Deisenhofen einen neuen DHL-Paketshop eröffnet. Der Laden befindet sich einer Mitteilung des Unternehmens zufolge im Hundesalon Firstdogs in der Tisinstraße 15. In dem neuen Paketshop können Kunden, wie es heißt, ohne längere Wartezeiten frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern. Man kann sich zudem mobile Paketmarken und mobile Retourenscheine ausdrucken lassen. Der Shop ist montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Nähere Informationen zu den Einrichtungen der Deutschen Post mit Filialen, Packstationen und Briefkästen sowie deren Leerungszeiten findet man unter www.deutschepost.de/de/s/standorte.html