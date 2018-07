20. Juli 2018, 22:06 Uhr Oberhaching Nacht der Filmmusik

Filmmusik aus "Star Wars", "Fluch der Karibik", "Der Zauberer von Oz" und vieles mehr - rund 200 Sänger und 50 Musiker wirken an diesem Samstag, 21. Juli, in Oberhaching an einer Open-Air-Veranstaltung mit, bei der zahlreiche bekannte Stücke aus der Welt des Soundtracks erklingen werden. Ausführende bei dieser Filmmusiknacht sind die Blaskapelle Deisenhofen, das Kammerorchester Oberhaching und diverse Oberhachinger Chöre. Schauplatz der Veranstaltung ist die Klarer-Halle, Pfarrer-Socher-Straße 4, das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Hält das Wetter, so wird auf dem Grasstreifen vor der Halle bestuhlt, so dass ein großes Publikum das Konzert besuchen kann. Bei schlechtem Wetter findet die Filmmusiknacht in der Klarerhalle statt.