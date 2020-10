Schon seine erste musikalisch-kabarettistische Lesung "Kein Aufwand!" hat viel positive Resonanz erfahren- auch jenseits von Bayern. Nun präsentiert Andreas Martin Hofmeir, Echo Klassik-Preisträger, Tubaprofessor am Mozarteum in Salzburg und Gründungsmitglied der bayerischen Kultband LaBrassBanda das Nachfolgeprogramm "Kein Aufwand! Teil 2 - Die letzten Jahre". Am Sonntag, 11. Oktober, gastiert der gebürtige Münchner damit in Oberhaching im Bürgersaal beim Forstner. Inspiriert von Valentin und Polt erzählt er skurrile Geschichten und hat diesmal nicht nur seine Tuba Fanny, sondern auch die Trompete Franz, die Posaune Frau Griesmeier, ein Akkordeon, einen Kontrabass und eine beinahe echte Stradivari im Gepäck. Unter anderem geht es um die Mordversuche seines kleinen Bruders, Weltrekordversuche im Pausemachen und im Tubaweitwurf, über das Duo Tuba und Pornodarstellerin oder seine Zeit bei LaBrassBanda. Begleitet wird Hofmeir vom renommierten Pianisten Tim Allhoff. Es gibt zwei Vorstellungen, eine beginnt um 19 Uhr, eine um 21 Uhr. Der Vorverkauf ist möglich über www.oberhaching.de, in der Bibliothek, im Rathaus oder in der Buchhandlung Kempter.