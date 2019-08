12. August 2019, 22:05 Uhr Oberhaching Mann mit Fahne löst Polizeieinsatz aus

Seltsam fand eine 41-jährige Oberhachingerin am Sonntag, was sie nahe der Flüchtlingsunterkunft in ihrer Gemeinde am Sonntag gegen 10.15 Uhr beobachtet hatte und rief daher die Polizei. Den Beamten von der Unterhachinger Inspektion berichtete sie von einem Mann, der sich in einem Kaftan vor einer Fahne kniete und sich dabei von einer zweiten Person mit einem Mobiltelefon fotografieren ließ. Von einer "unklaren Situation" spricht die Polizei in so einem Fall und schickte einen Streifenwagen an der Unterkunft vorbei. Die Beamten sahen sich dort um, um "eine mögliche Person zu identifiziert, der diese Handlung zugeschrieben werden konnte", heißt es in der Polizeimeldung. Schließlich trafen sie auf einen 26-Jährigen aus Pakistan, der sich in der Unterkunft aufhielt und bereitwillig Auskunft über die beobachtete Situation gab. Er stellte den Beamten auch sein Mobiltelefon zur Verfügung, damit die sich die Bilder anschauen konnten. Zu sehen waren laut Polizei der Mann, sitzend vor einer pakistanischen Fahne. "Weitere Befragungen und Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf eine strafrechtlich relevante Intention des 26-Jährigen", schreibt die Polizei.