In der Reihe "Kultur am Wasser" mit der VHS Oberhaching wird das Further Bad am Mittwoch, 7. Juli, zur Freiluft-Galerie. Von 10 bis 13 Uhr stehen Staffelei und Farbe bereit am Ufer des Naturbades, das exklusiv für die Teilnehmer des Kurses öffnet. Für diese gilt es, der Kraft des Wassers mit Aquarellfarben auf die Spur zu kommen und entsprechend auf die Leinwand zu bannen - oder einfach rein zu springen. Anleitung gibt Kerstin Vetter, Architektin und Gründerin der Schule der Fantasie in Wolfratshausen, Treffpunkt ist das Further Bad, Badstraße 5. Anmeldungen sind erforderlich unter 089/15923837-0/-10-/11 oder unter info@vhs-oberhaching.de.