Wer schnell lesen kann, spart sich Zeit für andere Dinge oder kann rascher zur nächsten Lektüre greifen. Aber schnelles Lesen will geübt sein. Aus diesem Grund bietet Astrid Brüggemann am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juli, zum zweiten Mal das Seminar "Motion Reading" bei der Volkshochschule Oberhaching an. Die Lehrgänge finden im Kurszentrum der VHS an der Raiffeisenallee 6 statt und dauern an beiden Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Seit März 2019 gibt die Trainerin ihr selbstentwickeltes Konzept Studenten und Berufstätigen mit auf den Weg. "Die Teilnehmer lernen im Kurs Methoden, durch die sie ihre Leseeffizienz erhöhen können. So können sie später alles Wichtige aus einem Text herausfiltern und sich das Wesentliche davon merken", sagt Brüggemann. Sie unterscheide strikt zwischen dem Genusslesen und der Informationsaufnahme. Vor allem behandele sie in ihrem Seminar aber berufliche Texte, wie Mails, Gutachten, Verträge oder Dokumente. Die Fortbildung beinhaltet sowohl Lerntheorie als auch praktische Übungsphasen. Zeitraubende Hindernisse wie Lernblockaden sind ebenfalls Thema. Das Seminar sei vor allem für Leute gedacht, die in ihrem Beruf in kurzer Zeit sehr viel lesen müssten wie Juristen, Beschäftigte in der IT-Branche oder Studenten, sagt die Dozentin. Durchschnittlich lese jeder Berufstätige zwei Stunden täglich. "Verdoppelt man die Leseeffizienz, so spart man sich am Tag eine ganze Stunde Zeit", so die Schnelllesetrainerin. Ein Beispiel sei hierfür das Scanning. Dies sei eine erlernbare Lesefähigkeit, die es möglich macht, Zahlen oder Namen durch das Überfliegen von Texten schneller zu finden und auch beizubehalten. "Motion Reading" sei ein Konzept, dass die Konzentration beim Lesen erhöhe und die Lesezeiten der Texte somit verkürze.