Der plötzliche Herztod stellt die häufigste tödliche Form einer Herzerkrankung dar. Viele Todesfälle könnten verhindert werden, wenn Ersthelfer schnell und richtig handeln. In einem offenen und kostenlosen Trainingsabend vermittelt das Deisenhofener Rote Kreuz am Donnerstag, 23. Januar, von 19 bis 21 Uhr im Rotkreuzhaus, Kybergstraße 24, die Grundlagen der Wiederbelebung, des Notrufs und der Bedienung eines Defibrillators. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 089/62 81 93 33 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail unter defi@brk-deisenhofen.de anmelden.