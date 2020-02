Für die Vereinsvertreter des FC Deisenhofen ist es eine gute Nachricht: Der Gemeinderat hat mehrheitlich für die Bezuschussung eines neuen Kunstrasenplatzes gestimmt. Aber nicht alle in dem Gremium sind glücklich mit der Entscheidung. Die beiden Grünen, zwei Vertreter der Wählergemeinschaft Oberhaching (WGO) und SPD-Fraktionschefin Margit Markl haben Bauchschmerzen ob der 820 000 Euro, die die Gemeinde für das insgesamt etwa 1,1 Millionen Euro teure Fußballfeld zuschießen will. Auf eine zunächst noch diskutierte Heizung, die weitere 260 000 Euro gekostet hätte, verzichtet der FC Deisenhofen.

Der Verein hatte dringend um diese Finanzspritze aus dem Rathaus gebeten, da sich die Anzahl der aktiven Mannschaften in den vergangenen zehn Jahren von 17 auf 28 erhöht hat. Darunter sind alleine 23 Jugendmannschaften, die sich auf den vorhandenen Plätzen drängeln und im Winter in die Sporthallen ausweichen. Knapp 103 000 Euro will der FC Deisenhofen selbst für den Kunstrasenplatz aufbringen, der laut Angebot C0₂-neutral hergestellt und ohne die bisher übliche Granulat-Befüllung auskommt. Einen Zuschuss in Höhe von knapp 202 000 Euro hat zudem der Bayerische Landessportverband (BLSV) in Aussicht gestellt.

Claus Katzer von den Grünen mahnte mit Blick auf die hohen Investition in die Geothermie und anstehende Planungen für den Bau der Realschule allerdings: "Wir haben schöne Ausgaben vor uns, deshalb schauen wir normalerweise aufs Geld." Ihm leuchte vor allem nicht ein, warum diese Lösung so schnell sein müsse und die Entscheidung nicht um ein Jahr vertagt werden könne. Vor allem findet er, dass ein solches Spielfeld nicht unbedingt notwendig ist: "Der Basti Schweinsteiger hat auch keinen Kunstrasenplatz gehabt." Auch Markl findet, viele Projekte würden auf die Seite gestellt, auch andere Institutionen leisteten viel, fänden aber weniger Gehör. Wenigstens die Zusage um ein Jahr vertagen wollte Johannes Ertl (WGO), der findet: "Wir schieben unsere anderen Projekte vor uns her wie ein Schneepflug." Er verstehe schon, dass der Verein einen Kunstrasenplatz brauche, "doch wir können uns das auf Dauer nicht mehr leisten".

Durchgesetzt haben sich mit 16 Stimmen schließlich die Befürworter. "Was der FC Deisenhofen vorgelegt hat, wird sich nicht verändern", sprach sich Anja Wille (CSU) gegen eine Verschiebung aus. "Dass die Kinder rausgehen können an die frische Luft und sich bewegen, ist die beste Investition, die wir machen können", sagte sie. Auch Erwin Knapek (SPD) bezeichnete es als "unabdingbar, dass schnell Abhilfe geschaffen wird". Ein Kunstrasenplatz ermögliche es, dass das enge Spielprogramm durchgezogen werden könne. Knapek, einst selbst Bürgermeister in der Nachbargemeinde Unterhaching, sagte mit Blick auf seine Erfahrung: "Ich weiß, was so ein Verein leistet."