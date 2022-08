Der "Kunstsommer" in der Oberhachinger Galerie "Lebenskunst" geht in die zweite Runde: Nachdem vergangenes Wochenende unter anderem Galerie-Inhaber Roland Grieser seine expressionistische Food-Art ("Burger-Skulpturen") präsentiert hat und die Malerin Isabel Armbruster ihre Bilder, wird an diesem Wochenende (19. bis 21. August) die französischen Malerin Karin Morel ihre Arbeiten zeigen (Freitag) und die renommierte ukrainische Künstlerin Iryna Fedovenko samstags den Glas-Pavillon mit Acryl-Porträts von Kindern und Jugendlichen im Angesicht des Krieges bespielen. Beide Veranstaltungen finden von 18 bis 22 Uhr statt wie auch die Finissage (mit Grillen) am Sonntag. Ort des Geschehens ist die Galerie "Lebenskunst" inklusive Garten und Bar, Sauerlacher Straße 38, in Oberhaching.