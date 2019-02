21. Februar 2019, 21:35 Uhr Oberhaching Kunst am Vormittag

"Kunstgenuss am Vormittag" ist das Motto der Führungsreihe der Volkshochschule Oberhaching unter der Leitung von Daniela Thiel. Zusammen besucht werden aktuelle Ausstellungen in München, anschließend kann der Vormittag mit einem Stadtbummel abgerundet werden. Auf eine Reise nach Japan geht es am Donnerstag, 28. März, um 10.45 Uhr in der Hypo-Kunsthalle in der Ausstellung "Samurai - Pracht des japanischen Rittertums". Hier wird der Mythos von Tapferkeit und nobler Selbstaufopferung anhand von höchster Handwerkskunst erzählt.